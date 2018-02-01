Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz’ın yakın koruması Özel Harekât polisi Abdülsettar Yaşar, A Haber’e şunları anlattı:

Öztürk Yılmaz bize, “Beni karıştırmayın. Tek mermi atmayın. Ben muhasebeci Kenan’ım. Ona göre’ dedi. DEAŞ’lılara ben kendimi konsolos olarak tanıttım. Sadece benim ve bir polis arkadaşımın başına silah dayandı. Yılmaz’a bir şey yapılmadı. O rehin tutulduğumuz yerde ise korkudan battaniyenin altına saklanıyordu. DEAŞ’lılar sordu “Konsolosluğun parası var mı” diye. Öztürk Yılmaz bana “yok” demişti. Bir çantadan 1 milyon 350 bin dolar çıkınca da bana çok kızdılar. Benim hayatımı tehlikeye attı. Sonra bir defa bile beni aramadı.”