Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerine karşı başlatılan ve 12’nci gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Suriye Afrin’e doğru ilerlemeye devam ediyor. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkati harcayan Türk Silahlı Kuvvetleri, hedefleri belirlerken hassas davranıyor. Açılan 7 cepheden Afrin’i kıskaca almaya devam eden Mehmetçik ve ÖSO, sabah saatlerinde Kilis sınırı yakınlarındaki Bülbül beldesi merkezinin çevresinde operasyon başlattı. Beldeye bağlı Bak Ubasi köyü terör örgütü PYD/PKK’dan alındıktan sonra Afrin’e hakim bir konumda bulunan Kurni Dağlarının en yüksek zirvesi de teröristlerden temizlendi. Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesiyle terör örgütünün Afrin’in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

DARMIK DARMADAĞIN

Mehmetçik yine sabah saatlerinde Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK’nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresini Fırtına obüsleriyle bombaladı. PKK/YPG’lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirildi. Belirlenen hedefler Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Namlusunda ‘Zeytin Dalı’ yazan Gülbaba köyündeki tankçı birlikler ise dağa hareket etmek için emir bekliyor.

26 NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 12. gününde Afrin’in beş beldesinde 19’u köy, biri köy altı yerleşim ve 6’sı stratejik dağ veya tepe olmak üzere 26 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Operasyonun başladığı günden beri ise 91 kilometrekarelik bir alan Türk Ordusu’nun kontrolüne geçti.

YPG KONVOYU VURULDU

Türk savaş uçakları dün Raco, Cinderes, Kefr Cenne ve Katme bölgesindeki terör hedeflerini de vurdu. Raco’da ilerleyen YPG konvoyunun da imha edildiği bildirildi. Sosyal medyada vurulan yerlerin arasında Menbiç çevresindeki YPG mevzilerinin olduğu iddia edildi. Ancak bu konuda TSK tarafından bir açıklama yapılmadı.

FIRTINA, 3 AYRI HEDEFİ OTOMATİK VURUYOR

Yerli üretim Fırtına obüslerinin atışı operasyonun başından beri ilk defa görüntülendi. Otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip T-155 Fırtına obüsü farklı namlu açılarından art arda yaptığı üç atışı hedefe aynı anda ulaştırabiliyor. Fırtına obüsüne üç obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor. Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor.