Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli malı ürünlerin yükselen imajı artırılacak, tedarikçilerin ithal yerine yerli malı tercih etmesi özendirilecek. İthal ürünler yerine yerli üretim malların tercih edilmesi için tedarikçilerle alıcılar arasında ürünlerin teknik özellikleri ve ebatları gibi konularda düzenli bilgi paylaşımının yapılabileceği bir platform kurulacak. Böylece, ithal ürün kullanan alıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içinden karşılayabilecek. Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı’na göre ithal ürünler yerine yerli üretimin tercih edilmesi için sektörler arasında iş birliği imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak çalışma yapılacak.

Çalışmada, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. TOBB sektör meclisleri de sektörler arası iş birliği imkanlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak, üreticiler, ithalatçılar bilgilendirecek. Böylece, yerli ürün hakkında daha önce yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içi tedarik kaynaklarından karşılayabilecek. Kullanıcı sektörler de taleplerini üreticilere iletme imkanına sahip olacak. Yapılacak çalışmayla ham çelik üreticileriyle çelik boru üreticileri, yassı çelik üreticileriyle beyaz eşya ve makine üreticileri gibi sektörler arasında iş birliği imkânları artırılacak. Beyaz eşya ve elektronik gibi kullanıcı ve tedarikçi sektörler arasında da iş birliği kurulacak. Ayrıca şirketlerin ortak amaçlara yönelik Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapması da öngörülüyor.

"FİKRİNİ ALIP GEL, YATIRIM YAPALIM"

Gençlerin fikirlerini yatırıma dönüştüren sistemde başarılar birbirini izliyor. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) adı altında üretilen projeler peş peşe yatırımcı çekiyor. Önceki hafta temizlikdevi.com projesi 3 milyon değerinde değerleme üzerinden yatırım alırken, bu hafta da restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerini farklı bir boyuta taşıyan Restroid projesine 2,5 milyon TL yatırım geldi. ENTREN (Entrepreneurship Expert Network) Kurucu Başkanı ve TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Kurumsal ve Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı girişimci işadamı Erdem Dereli 2.5 milyon TL değerleme üzerinden Restroid’e yatırım yaptı.

Yeni yatırım alan sistemin kurucusu Yasin Aral, sistemin her platformda sipariş alma kolaylığı sağlayarak satışların artması ve daha az personelle çalışmaya yardımcı olduğunu, 7/24 destek sağladığını ifade ediyor. “Al fikrini gel, fikrin iş yapsın” sloganı ile yola çıkan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, ekonomiye katkı sağlayabilecek fikri olanların projelerinin, Hızlandırma Kampı’nda gelişmesine destek oluyor ve yatırımcıların karşısına çıkabilecek olgunluğa ulaştırıyor. Ardından da İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bini aşkın üyesi başta olmak üzere söz konusu fikirle ilgilenebilecek olan yatırımcıları BTM Sahne’ye davet ederek, girişimcilere yatırım yapmaya yönlendiriyor.

Yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan BTM, şu ana kadar 92 projeyi iş fikri olarak geliştirdi.