Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Erbaş, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da bulunduğu, gazete, te-levizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Erbaş, terörle mücadele konusunda Diyanetin zaman zaman tenkit edildiğini belirterek “Biz önce dini görünümlü fakat sonradan terör örgütü olduğu anlaşılan gruplarla mücadeleyle başladık. Sahih din anlayışını aşan farklı görüşleri olan ve milletimizin içine fitne sokmaya çalışan başka şahıslar, gruplar olabilir mi acaba diye bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Nasıl FETÖ konusunda biraz geç kaldık. Ama şimdi geç kalmamak için çok gayretli çalışmalarımız var” dedi. FETÖ’nün farklı metotları olduğunu anlatan Erbaş “Biz bu konuda çok hassas davranıyoruz. Ölçümüz Kur’ân ve sünnettir. Kur’ân'ı sünnetten, sünneti Kur’ân'dan ayırmak amaçlı bir takım çalışmalar var, bunları tasvip etmiyoruz. Bununla ilgili hem imamlarımızı hem milletimizi bilgilendirme noktasında bütün vasıtaları kullanıyoruz” diye konuştu. 15 Temmuz sonrası kurumdan kaç kişinin ilişiğinin kesildiği sorusu üzerine Erbaş, “6 bin 669 kişiye soruşturma açıldı. KHK ile ihraç edilen toplam 3 bin 89 kişi. 291 kişi KHK ile göreve iade edilmiş. İhraç edilenlerin toplamı 2 bin 798 şu anda” dedi. Bir televizyon programında yapılan yayını eleştiren Erbaş “Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken oluyor. Zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhâlde bozulmuş. Televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor ve orada dansöz oynatıyorsun, böyle bir şey olabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

MÜFTÜLER 7 NİKÂH KIYDI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, müftülerin kıydığı nikâhlarla ilgili “Başvurular var fakat şu ana kadar 7 nikâh kıyılmış. Henüz az sayıda” dedi. Martı “Müftülerimize dikkat etmeleri gereken hususlara dair hukuk müşavirliğimiz tarafından hazırlanan bir genelge göndereceğiz. O genelgeden sonra ona uyarak nikâh kıymaları gerekeceği için beklemedeler” diye konuştu.