Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı 13. gününde devam ediyor. TSK'nın açıklamasına göre harekâtın başından bu yana onlarca hedef imha edilirken 790'dan fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Son olarak, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü terör örgütü PYD/YPG'den kurtardığı öğrenildi.