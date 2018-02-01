Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'yla darmadağın olan terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani'de kan anonsları yaptırıyor.

KOBANİ'DE KAN ANONSU YAPIYORLAR

Türkiye'nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı harekatı 13'üncü gününe girdi. Operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Kobani'de kan toplamaya çalışıyor. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırır. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar'dan da duyuluyor.

790 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün başta Darmık Dağı olmak üzere Afrin'in değişik bölgelerine yönelik operasyonda 78 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay'dan harekatla ilgili yapılan son açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 18 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

YPG'DEN KURTULAN KÖYDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti. PKK/YPG'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu.