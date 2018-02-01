Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi’ne düştü. Bir restorana isabet eden roket nedeniyle restoranda ve çevrede bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Onlarca kurtarma ve sağlık ekipleri tarafından can pazarının yaşandığı bölgede, polis güvenlik çemberi oluşturdu.

Öte yandan ikinci roketin ise bölge yakınlarındaki boş bir araziye düştüğü belirtildi.