Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Yeşilbahçe Mahallesi Çukurkaynak mezrasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 30 Ocak'ta "Şeyhmus Çakmak" isimli kişinin evinde yapılan aramada bölücü terör örgütü mensubu "Bilal Bilir"in yakalandığı aktarılan açıklamada, aramada bir kalaşnikof, bir tabanca ve bir el bombasının ele geçirildiği kaydedildi.

El konulan silahların incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, evde bulunan tabancanın 3 Ekim 2017'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıda kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.