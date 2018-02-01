Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin hava savunmasında önem arz eden milli alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR projeleri başarıyla sürüyor.

ATIŞ BAŞARILI

Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Canikli'nin katılımıyla Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.

15 KM MEVZİLİ VAR

HİSAR-A sabit ve döner kanatlı hava araçlarının, seyir füzelerinin, insansız hava araçlarının ve havadan karaya atılan füzelerin imhasını sağlıyor.

Söz konusu tehditleri HİSAR-A 15 kilometre, menzile kadar etkisiz hale getirebiliyor.





BAKAN TEST ATIŞINI İZLEDİ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli imkanlarla üretilen orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR'ın Aksaray'da başarıyla sonuçlanan test atışlarını izledi.

100'ÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

HİSAR alçak ve orta irtifa hava savunma füze sistemi projeleri, ASELSAN'ın sistem çözümlerinden sorumlu ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, füze ara safta güdümü için veri bağı, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda yapılıyor.

HİSAR'lar, başta TÜBİTAK SAGE, METEKSAN Savunma, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte geliştiriliyor.