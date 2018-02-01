Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet Sen İlçe Başkanı İlhan Güngördü başkanlığındaki sivil toplum kuruluşu temsilcilerince toplanan ve paketlenen cevizli sucuk ve bal, harekat bölgesine gönderilmesi için Sason İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Güngördü, burada yaptığı konuşmada, Sason halkının harekatın başarısı için dua ettiğini belirterek,"Köylülerimizle el ele vererek Afrin'deki Mehmetçik kardeşlerimiz için Sason'da üretilen bal ve cevizli sucuk topladık." dedi.

Kanaat önderlerinden Hacı Beşir Çelik de Fetih Suresi'ni okuyup, dualar ederek Mehmetçik'e manevi destek sunduklarını söyledi.