Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Çukurkaynak Mezrasında 30 Ocak 2018'de İl Jandarma Komutanlığınca SİHA destekli operasyon başlatıldı. Operasyonlar kapsamında Şeyhmus Çakmak isimli bir şahsın evinde yapılan aramada bölücü terör örgütü mensubu Bilal Bilir isimli terörist 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca ve 1 adet el bombası ile birlikte yakalandı.

Ekiplerce Browning marka tabanca üzerinde yapılan incelemelerde, bahse konu tabancanın Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın 3 Ekim 2017'de Diyarbakır- Silvan Bahçelievler Mahallesinde şehit edilmesi olayında kullanıldığı tespit edildi.