Merkez Çukurova İlçesi'ndeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık'a acı haber, askeri yetkililerce sağlık ekiplerinin gözetiminde verildi. Ece Şık ile evli olan ve 4 aylık bir bebeği bulunan şehit Halil İbrahim Şık'ın baba evi ve yaşadıkları sokağa Türk bayrakları asıldı. 2 kardeşi bulunan şehidin yakınları ve vatandaşlar, acılı aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit yakınlarını, vatandaşlar, asker ve polis görevliler teselli etmeye çalıştı. Şehidin yarın Adana'da törenle toprağa verilmesi bekleniyor.