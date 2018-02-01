Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığı'nın kazan dai̇resi̇nde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ankara Çukurambar semtinde bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde saat 20.00 sıralarında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Büyük bir şiddetle meydana gelen patlama şehrin birçok noktasından duyuldu. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, binanın iki katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Patlama anında yaşanan panik kameraya yansıdı

BİNADA HASAR VAR

Ambulans ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Patlama sırasında boş olan binada hasar var. Çevredeki binaların camları da kırıldı.

"FIRLAYAN TAŞ VE METALLERDEN ÇEVREDE BULUNAN 3 VATANDAŞ YARALANDI"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Topaca, “Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan 3 vatandaş yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şuan konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. ” şeklinde konuştu.





VALİ TOPACA: SABOTAJ İHTİMALİ AĞIRLIK KAZANDI

Devam eden çalışmalarımızda doğalgaz ihtimali azaldı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz. Ancak henüz yüzde 100 sabotaj tespiti yapılmış değil. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyorlar. İlerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz."



