Akşam saatlerinde Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD bölgesinden atılan iki roket kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi ile Ahmet Rasim Caddesi üzerindeki bir eve istibat etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs, Çok Namlulu Roketarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurularak imha edildi.
Roketlere misli ile karşılık verildi
01.02.2018 - 21:32 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te atılan 2 roketli saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misli ile karşılık verilerek, terör örgütü PKK/PYD mevzileri vuruldu.
Etiketler : Roket,
540740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540740.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER