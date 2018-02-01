Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD bölgesinden atılan iki roket kent merkezinde Cumhuriyet Caddesi ile Ahmet Rasim Caddesi üzerindeki bir eve istibat etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs, Çok Namlulu Roketarlar (ÇNRA) tarafından PKK/PYD hedefleri vurularak imha edildi.