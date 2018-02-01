Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Konya istikametine giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde bomba olduğu yönünde gelen ihbar üzerine Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Bir dinlenme tesisinde durdurulan otobüste ekipler arama yaptı. Yolculardan Ş.O’nun (31) valizinde yapılan aramada 2 adet dinamit lokumu ve 2 adet patlayıcı kapsül ile kablolar ele geçirildi. Ş.O. polis tarafından gözaltına alınırken, otobüs güvenlik şeridine alınarak, olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğünden bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ş.O. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ilk ifadesi alınan Ş.O’nun inşaatlarda çalıştığını ve bombayı orada bulduğunu söylediği öğrenildi. Ş.O. daha sonra terör bağlantısı ihtimali sebebiyle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya’ya götürüldü.