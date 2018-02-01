Yaşanan patlama ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Vali Topaca, “Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan bazı vatandaşlar yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şuan konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. İlerleyen saatlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” dedi.
Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan binaların camlarının da kırıldığı görüldü.
Vali Topaca olay yerinde
01.02.2018 - 21:39 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Çukurambar’da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kazan dairesinde yaşanan patlama sonrasında Vali Ercan Topaca olay yerinde incelemede bulundu.
Yaşanan patlama ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Vali Topaca, “Resmi tespit çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre can kaybı olmadığı anlaşılıyor. Patlama anında fırlayan taş ve metallerden çevrede bulunan bazı vatandaşlar yaralandı. Bu vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gittiler. Neden kaynaklandığı hakkında şuan konuşmak çok erken. Bunu arkadaşlarımız araştırıyor. İlerleyen saatlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız” dedi.
Etiketler : Vali Ercan Topaca,
540742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540742.aspx
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