Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını, 1 sığınak ve 1 mağaranın imha edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca İlimiz Merkez Kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde 1 adet EYP düzeneği, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloğu, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 1 adet akü, 20 adet anten, çok miktarda tıbbi malzeme, 7 adet mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet kürek, 70 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.