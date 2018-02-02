Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, dün akşam merhumenin babası Ahmet Avlar ile telefonla görüştü. Elim olaydan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet, aileye metanet ve sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, masum insanların canına kasteden terör örgütüyle kararlı biçimde mücadeleye devam edileceğini belirtti.