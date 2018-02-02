Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir tele-vizyon kanalında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına video konferans aracılığıyla katıldı. Erdoğan çifti, Anlı’nın başlattığı ‘Okuma-Yazma Seferberliği’ne destek olduklarını iletti. “Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Millî Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkânlarımızı da seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz. Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Aslında 2003 yılında eşimle birlikte Şanlıurfa’da başlattığımız ‘Haydi Kızlar Okula’ kampanyasıyla bir adım atmıştık. Bu adım gerçekten meyvelerini verdi, veriyor” ifadelerini kullandı.

Anlı’nın “Hayalimde büyük diploma törenleri var ne dersiniz?” sorusu üzerine Reisicumhur “Memnuniyetle. Bu tür büyük organizasyonlarla diploma törenlerini birlikte icra etmemiz, sadece bizi değil, bütün milletimizi sevindirecektir. Türk halkının okuma yazmaya ne kadar hasret olduğunu dinledik. Vatandaşlarımız, taleplerini Millî Eğitim Bakanlığımıza, valiliklerimize, kaymakamlarımıza, muhtarlıklarımıza iletebilirler. Kurumlarımız, bu talepler doğrultusunda gerekli hazırlıkları ve planlamayı yapıp kampanyaya dâhil olacaklardır” diye cevap verdi. Emine Erdoğan ise bu seferberlikte yıllardır var olduklarının altını çizerek “Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız ve başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor” diye konuştu.