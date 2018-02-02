Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 80 milyon kişiyi geçerek rekor kırdı. En kalabalık il her zaman ki gibi İstanbul oldu. 15 milyon 29 bin 231 kişinin yaşadığı megakent, ülke nüfusunun yüzde 18,6’sını oluşturdu. Son 5 yılda 868 bin 764 kişinin daha eklendiği büyükşehir, nüfusuyla 201 ülkeden 129’unu geçti. Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul’un gerisinde kaldı. Metropolün ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya geldi. Ülkenin en düşük nüfusuna sahip ili ise Bayburt oldu. 2016’da 90 bin 154 kişinin yaşadığı şehre, geçen yıl bu sayı 80 bin 417’ye geriledi. 2016’da en az nüfusa sahip olan Tunceli de geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu defa ikinci sırada yer aldı. Nüfusun artmasına rağmen, belde ve köylerde yaşayanların sayısı 2017’de 2016’ya göre yaklaşık 94 bin kişi azaldı. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu şehir Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir Tunceli olarak kayıtlara geçti. Ayrıca İstanbul’da bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 892 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye genelinde bir önceki seneye göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. Türkiye’de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7’ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.

İller 2016 2017

Adana 2.201.670 2.216.475

Adıyaman 610.484 615.076

Afyon 714.523 715.693

Ağrı 542.255 536.285

Amasya 326.351 329.888

Ankara 5.346.518 5.445.026

Antalya 2.328.555 2.364.396

Artvin 168.068 166.143

Aydın 1.068.260 1.080.839

Balıkesir 1.196.176 1.204.824

Bilecik 218.297 221.693

Bingöl 269.560 273.354

Bitlis 341.225 341.474

Bolu 299.896 303.184

Burdur 261.401 264.779

Bursa 2.901.396 2.936.803

Çanakkale 519.793 530.417

Çankırı 183.880 186.074

Çorum 527.863 528.422

Denizli 1.005.687 1.018.735

Diyarbakır 1.673.119 1.699.901

Edirne 401.701 406.855

Elâzığ 578.789 583.671

Erzincan 226.032 231.511

Erzurum 762.021 760.476

Eskişehir 844.842 860.620

Gaziantep 1.974.244 2.005.515

Giresun 444.467 437.393

Gümüşhane 172.034 170.173

Hakkâri 267.813 275.761

Hatay 1.555.165 1.575.226

Isparta 427.324 433.830

Mersin 1.773.852 1.793.931

İstanbul 14.804.116 15.029.231

İzmir 4.223.545 4.279.677

Kars 289.786 287.654

Kastamonu 376.945 372.373

Kayseri 1.358.980 1.376.722

Kırklareli 351.684 356.050

Kırşehir 229.975 234.529

Kocaeli 1.830.772 1.883.270

Konya 2.161.303 2.180.149

Kütahya 573.642 572.256

Malatya 781.305 786.676

Manisa 1.396.945 1.413.041

K.Maraş 1.112.634 1.127.623

Mardin 796.237 809.719

Muğla 923.773 938.751

Muş 406.501 404.544

Nevşehir 290.895 292.365

Niğde 351.468 352.727

Ordu 750.588 742.341

Rize 331.048 331.041

Sakarya 976.948 990.214

Samsun 1.295.927 1.312.990

Siirt 322.664 324.394

Sinop 205.478 207.427

Sivas 621.224 621.301

Tekirdağ 972.875 1.005.463

Tokat 602.662 602.086

Trabzon 779.379 786.326

Tunceli 82.193 82.498

Şanlıurfa 1.940.627 1.985.753

Uşak 358.736 364.971

Van 1.100.190 1.106.891

Yozgat 421.041 418.650

Zonguldak 597.524 596.892

Aksaray 396.673 402.404

Bayburt 90.154 80.417

Karaman 245.610 246.672

Kırıkkale 277.984 278.749

Batman 576.899 585.252

Şırnak 483.788 503.236

Bartın 192.389 193.577

Ardahan 98.335 97.096

Iğdır 192.785 194.775

Yalova 241.665 251.203

Karabük 242.347 244.453

Kilis 130.825 136.319

Osmaniye 522.175 527.724

Düzce 370.371 377.610

Toplam 79.814.871 80.810.525