Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 80 milyon kişiyi geçerek rekor kırdı. En kalabalık il her zaman ki gibi İstanbul oldu. 15 milyon 29 bin 231 kişinin yaşadığı megakent, ülke nüfusunun yüzde 18,6’sını oluşturdu. Son 5 yılda 868 bin 764 kişinin daha eklendiği büyükşehir, nüfusuyla 201 ülkeden 129’unu geçti. Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul’un gerisinde kaldı. Metropolün ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya geldi. Ülkenin en düşük nüfusuna sahip ili ise Bayburt oldu. 2016’da 90 bin 154 kişinin yaşadığı şehre, geçen yıl bu sayı 80 bin 417’ye geriledi. 2016’da en az nüfusa sahip olan Tunceli de geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu defa ikinci sırada yer aldı. Nüfusun artmasına rağmen, belde ve köylerde yaşayanların sayısı 2017’de 2016’ya göre yaklaşık 94 bin kişi azaldı. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu şehir Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir Tunceli olarak kayıtlara geçti. Ayrıca İstanbul’da bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 892 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye genelinde bir önceki seneye göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. Türkiye’de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7’ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.
İller 2016 2017
Adana 2.201.670 2.216.475
Adıyaman 610.484 615.076
Afyon 714.523 715.693
Ağrı 542.255 536.285
Amasya 326.351 329.888
Ankara 5.346.518 5.445.026
Antalya 2.328.555 2.364.396
Artvin 168.068 166.143
Aydın 1.068.260 1.080.839
Balıkesir 1.196.176 1.204.824
Bilecik 218.297 221.693
Bingöl 269.560 273.354
Bitlis 341.225 341.474
Bolu 299.896 303.184
Burdur 261.401 264.779
Bursa 2.901.396 2.936.803
Çanakkale 519.793 530.417
Çankırı 183.880 186.074
Çorum 527.863 528.422
Denizli 1.005.687 1.018.735
Diyarbakır 1.673.119 1.699.901
Edirne 401.701 406.855
Elâzığ 578.789 583.671
Erzincan 226.032 231.511
Erzurum 762.021 760.476
Eskişehir 844.842 860.620
Gaziantep 1.974.244 2.005.515
Giresun 444.467 437.393
Gümüşhane 172.034 170.173
Hakkâri 267.813 275.761
Hatay 1.555.165 1.575.226
Isparta 427.324 433.830
Mersin 1.773.852 1.793.931
İstanbul 14.804.116 15.029.231
İzmir 4.223.545 4.279.677
Kars 289.786 287.654
Kastamonu 376.945 372.373
Kayseri 1.358.980 1.376.722
Kırklareli 351.684 356.050
Kırşehir 229.975 234.529
Kocaeli 1.830.772 1.883.270
Konya 2.161.303 2.180.149
Kütahya 573.642 572.256
Malatya 781.305 786.676
Manisa 1.396.945 1.413.041
K.Maraş 1.112.634 1.127.623
Mardin 796.237 809.719
Muğla 923.773 938.751
Muş 406.501 404.544
Nevşehir 290.895 292.365
Niğde 351.468 352.727
Ordu 750.588 742.341
Rize 331.048 331.041
Sakarya 976.948 990.214
Samsun 1.295.927 1.312.990
Siirt 322.664 324.394
Sinop 205.478 207.427
Sivas 621.224 621.301
Tekirdağ 972.875 1.005.463
Tokat 602.662 602.086
Trabzon 779.379 786.326
Tunceli 82.193 82.498
Şanlıurfa 1.940.627 1.985.753
Uşak 358.736 364.971
Van 1.100.190 1.106.891
Yozgat 421.041 418.650
Zonguldak 597.524 596.892
Aksaray 396.673 402.404
Bayburt 90.154 80.417
Karaman 245.610 246.672
Kırıkkale 277.984 278.749
Batman 576.899 585.252
Şırnak 483.788 503.236
Bartın 192.389 193.577
Ardahan 98.335 97.096
Iğdır 192.785 194.775
Yalova 241.665 251.203
Karabük 242.347 244.453
Kilis 130.825 136.319
Osmaniye 522.175 527.724
Düzce 370.371 377.610
Toplam 79.814.871 80.810.525