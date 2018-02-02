Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 80 milyon kişiyi geçerek rekor kırdı. En kalabalık il her zaman ki gibi İstanbul oldu. 15 milyon 29 bin 231 kişinin yaşadığı megakent, ülke nüfusunun yüzde 18,6’sını oluşturdu. Son 5 yılda 868 bin 764 kişinin daha eklendiği büyükşehir, nüfusuyla 201 ülkeden 129’unu geçti. Belçika (11,4 milyon kişi), Yunanistan (11,2 milyon kişi), Portekiz (10,3 milyon kişi), İsveç (9,9 milyon kişi) ve Azerbaycan (9,8 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul’un gerisinde kaldı. Metropolün ardından Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya geldi. Ülkenin en düşük nüfusuna sahip ili ise Bayburt oldu. 2016’da 90 bin 154 kişinin yaşadığı şehre, geçen yıl bu sayı 80 bin 417’ye geriledi. 2016’da en az nüfusa sahip olan Tunceli de geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu defa ikinci sırada yer aldı. Nüfusun artmasına rağmen, belde ve köylerde yaşayanların sayısı 2017’de 2016’ya göre yaklaşık 94 bin kişi azaldı. Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu şehir Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir Tunceli olarak kayıtlara geçti. Ayrıca İstanbul’da bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2 bin 892 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Türkiye genelinde bir önceki seneye göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. Türkiye’de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7’ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.

İller    2016    2017
Adana    2.201.670    2.216.475
Adıyaman    610.484    615.076
Afyon    714.523    715.693
Ağrı    542.255    536.285
Amasya    326.351    329.888
Ankara    5.346.518    5.445.026
Antalya    2.328.555    2.364.396
Artvin    168.068    166.143
Aydın    1.068.260    1.080.839
Balıkesir    1.196.176    1.204.824
Bilecik    218.297    221.693
Bingöl    269.560    273.354
Bitlis    341.225    341.474
Bolu    299.896    303.184
Burdur    261.401    264.779
Bursa    2.901.396    2.936.803
Çanakkale    519.793    530.417
Çankırı    183.880    186.074
Çorum    527.863    528.422
Denizli    1.005.687    1.018.735
Diyarbakır    1.673.119    1.699.901
Edirne    401.701    406.855
Elâzığ    578.789    583.671
Erzincan    226.032    231.511
Erzurum    762.021    760.476
Eskişehir    844.842    860.620
Gaziantep    1.974.244    2.005.515
Giresun    444.467    437.393
Gümüşhane    172.034    170.173
Hakkâri    267.813    275.761
Hatay    1.555.165    1.575.226
Isparta    427.324    433.830
Mersin    1.773.852    1.793.931
İstanbul    14.804.116    15.029.231
İzmir    4.223.545    4.279.677
Kars    289.786    287.654
Kastamonu    376.945    372.373
Kayseri    1.358.980    1.376.722
Kırklareli    351.684    356.050
Kırşehir    229.975    234.529
Kocaeli    1.830.772    1.883.270
Konya    2.161.303    2.180.149
Kütahya    573.642    572.256
Malatya    781.305    786.676
Manisa    1.396.945    1.413.041
K.Maraş    1.112.634    1.127.623
Mardin    796.237    809.719
Muğla    923.773    938.751
Muş    406.501    404.544
Nevşehir    290.895    292.365
Niğde    351.468    352.727
Ordu    750.588    742.341
Rize    331.048    331.041
Sakarya    976.948    990.214
Samsun    1.295.927    1.312.990
Siirt    322.664    324.394
Sinop    205.478    207.427
Sivas    621.224    621.301
Tekirdağ    972.875    1.005.463
Tokat    602.662    602.086
Trabzon    779.379    786.326
Tunceli    82.193    82.498
Şanlıurfa    1.940.627    1.985.753
Uşak    358.736    364.971
Van    1.100.190    1.106.891
Yozgat    421.041    418.650
Zonguldak    597.524    596.892
Aksaray    396.673    402.404
Bayburt    90.154    80.417
Karaman    245.610    246.672
Kırıkkale    277.984    278.749
Batman    576.899    585.252
Şırnak    483.788    503.236
Bartın    192.389    193.577
Ardahan    98.335    97.096
Iğdır    192.785    194.775
Yalova    241.665    251.203
Karabük    242.347    244.453
Kilis    130.825    136.319
Osmaniye    522.175    527.724
Düzce    370.371    377.610
Toplam    79.814.871    80.810.525