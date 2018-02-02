Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac farizasını yerine getirmek üzere başvuruda bulunan 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının hac kuraları çekildi. Bu sene Türkiye’ye 80 bin kişilik kontenjan ayrıldığı için sadece bu kadar hacı adayı kura sonunda sevinç yaşadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada “Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan bir yılda en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etti. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye’den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor” dedi. Türkiye’nin bu yılki kontenjanının 80 bin olduğunu, bunu sınırlama olmadan en baştan aldıklarını belirten Erbaş, bir miktar daha kontenjan alabilirlerse bunu kâr sayacaklarını dile getirdi. Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyecekler. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki Müslümana hiç yakışmaz” diye konuştu.