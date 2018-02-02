Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG/PYD işgali altındaki Afrin’de ilerlemeye devam ediyor. Darmık Dağı’nın eteğindeki Ali Kar ve Zara köyleri sabah saatlerinde kurtarıldı. Böylece kuzey cephesinde Şeyh Obası’ndan Şinkal’e kadar olan kısım birleştirildi. Öğlen saatlerinde ise Bülbül kasabası da teröristlerden temizlendi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) sosyal medya hesaplarından Darmık Dağı’nın hemen arkasında yer alan kasabanın ele geçirildiğini duyurdu. ÖSO, teröristlerin Afrin yolundaki en önemli kasabalardan biri olan Bülbül’den çekilirken geride 14 ceset bıraktığını açıkladı. Çatışmalar sırasında bazı PKK/PYD’lilerin canlı yakalandığı öğrenildi. Türk ordusu karşısında direniş gösteremeyen teröristler dün ayrıca Ayn Batna Dağı’nda da direnemedi. Yoğun bombardımanın ardından YPG’li teröristler Ayn Batna Dağı’ndan kaçtı. Önceki gün ele geçirilen Kurni Dağları’nın en yüksek noktasında Türk bayrağı dalgalanırken Türk savaş uçakları, Afrin’in güneyindeki Daret İzze çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bugüne kadar Afrin’in beş beldesinde 1’i belde merkezi, 20’si köy, biri köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Harekâtın 13. gününde öldürülen terörist sayısı 811’e çıktı. Dün akşam da14 hedef uçaklarla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ocak’ta Irak’ın kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin, Basyan, Hakurk bölgelerine gerçekleştirilen iki ayrı hava harekâtında 49 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.



SÖZDE SORUMLU ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında 4 PKK’lı terörist öldürüldü. Bu teröristlerden birinin örgütün sözde Diyarbakır Amed sorumlusu “Eylül Ergani” kod adlı Murat Üçer (33) olduğu belirlendi. Üçer’in Arananlar Listesi’nde mavi kategoride olduğu belirtildi.