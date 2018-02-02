Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancağın teslim töreninde konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na efsane alayın sancağının benzerini hazırlattığı için teşekkür etti. 57. Alayın 1. Dünya Savaşı'nda kurulduğunu ve Conkbayırı'nda savaştığını hatırlatan Başkan Kara "Üç bin kişiden oluşan alayın üçte ikisi şehit olmuştur. En çok madalya alan, en çok şehit veren alay olduğu için de bizim askeri birlikler içerisinde onların anısına 57. Alay kurulmuyor. Çünkü onlar zirveyi yakalamışlardır. 57. Alay dünyada en çok madalya alan alay olarak tarihe geçmiştir. Ben bunun bir nişanesi, bir örneği olan 57’nci Alay sancağını almaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şu anda Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Çanakkale’de 57. Alay'ın yaptığı gibi buralarda kahramanlık destanı yazıyorlar. Sınırlarımızı bütün terör örgütlerinden temizleyip, Suriyeli kardeşlerimizin güvenle kendi yurtlarına yuvalarına dönmelerini sağlayacaklardır. 57. Alay'ın sancağını 2. Hudut Tabur Komutanlığı’na teslim edeceğim” dedi.