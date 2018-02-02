Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın test füzesi atışı, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray'da yapıldı. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi. HİSAR’ın füzesi ROKETSAN, radar, elektro-optik, komuta kontrol ve atış kontrolü de ASELSAN tarafından geliştirildi.
HİSAR sistemleri, uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.
HİSAR-A yerli füze varsa havadan geçit yok
02.02.2018 - 05:38 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenecek yerli füze HİSAR-A'nın test atışı, Aksaray'da başarıyla gerçekleştirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.
Etiketler : hisar a,yerli füze,
540805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540805.aspx
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