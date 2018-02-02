Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen HİSAR projeleri başarıyla sürdürülüyor.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın test füzesi atışı, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katılımıyla ROKETSAN ve ASELSAN tarafından Aksaray'da yapıldı. Füzenin uçuşu sırasında zorlu manevralar başarıyla test edildi. HİSAR’ın füzesi ROKETSAN, radar, elektro-optik, komuta kontrol ve atış kontrolü de ASELSAN tarafından geliştirildi.

HİSAR sistemleri, uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzelere karşı etkili olacak.