Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen, Söğütözü’ndekiParti Genel Merkezi önünde kendisini yakmak istedi. İzmir Karabağlar Belediyesine 250 hektarlık alan için proje çalışması yaptığını ancak projenin iptal edilmesiyle alacaklarını tahsil edemediğini öne süren heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP önüne gelerek Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini söyledi. Yanında getirdiği benzinli bezi yakan Çiçen’e kendini yakacağı anda müdahale edildi. Bu sefer üzerine benzin döken Çiçen, "Ben bugün burada ya ölececeğim, arabamla yanacağım ya da Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek” diye bağırdı. Çiçen, olay yerine gelen Kılıçdaroğlu'nun korumaları ve polis ekipleri tarafından etkisiz hâle getirildi.