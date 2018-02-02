Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör koridorunu ortadan kaldırmak için Afrin’de başlattığı askeri harekât bütün şiddetiyle sürerken, bölgeden özellikle ABD adına skandal ve utanç verici bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD’nin “DEAŞ’a karşı bizim yanımızda savaşıyorlar” diyerek savunduğu PKK/PYD’li teröristler çocuk kaçırmaktan tecavüzlere, Süryanileri ölümle tehdit edip cepheye sürmekten DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya kadar birçok insanlık suçunu bir arada işlemekten çekinmiyor.



YENİ HEDEF SÜRYANİLER

Arap ve Kürt ailelerin 12 yaşındaki çocuklarını bile kaçırarak zorla silah altına alan PKK/PYD terör örgütü şimdi de Suriye’nin kuzeydoğusunda yeralan Süryani aileleri hedef alıyor. Dünya Süryani Konseyinin internet sitesindeki açıklamada, terör örgütü PKK/PYD’nin “asayiş” adı altında oluşturduğu sözde polis teşkilatının çok sayıda Hıristiyan erkeği kaçırdığı açıkça bildiriliyor. Son olarak, Kamışlı’da yaşayan 19 yaşındaki Isho ve Elias Hanna, Haseke’deki üniversitelerine giderken PKK tarafından kaçırıldığı ve bu kişilerin çatışma bölgesine gönderildiği bilgisi veriliyor.



ABD ŞİMDİ NE DİYECEK?

Bölgeden gelen bir çarpıcı haber de ABD’yi sıkıntıya sokacak cinsten... Bilindiği gibi, ABD, bugüne kadar Türkiye’nin itirazlarına rağmen PKK/PYD terör örgütün “DEAŞ’a karşı bizim yanımızda savaşıyorlar” diye savunuyordu. Ancak son gelen haberlere göre, terör örgütleri arasında çirkin pazarlıklar yaşandığı ortaya çıktı. ABD’nin “DEAŞ’ı durduruyorlar” dediği PKK/PYD terör örgütü şimdi DEAŞ’lı teröristlerle anlaşma yoluna gitmiş durumda...



DEAŞ’A BİLE SARILDILAR!

Afrin’de Türk askerinin karşısında bozguna uğrayan PKK/PYD terör örgütü, son çare olarak bir zamanlar çarpıştıkları DEAŞ terör örgütü ile iş birliği yapmaya başladı. Türk askerinin karşısına çıkarmaya terörist bulamayan PKK/PYD terör örgütü, Türk askeri ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmak şartıyla cezaevlerinde bulunan DEAŞ’lıları serbest bıraktı. Edinilen bilgiye göre, ilk etapta 400 DEAŞ’lı mahkûmun serbest bırakıldığı, bunların da Türk ordusuna karşı savaşmak üzere Afrin’in güneyindeki Cinderes bölgesine nakledildiği bildirildi.



ABD’NİN PYD ÇELİŞKİSİ

Bir taraftan Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD’nin “devletleşmesi” için çaba gösteren ABD yönetimi, diğer taraftan da terör örgütünün zorbalıklarını yayımladığı raporlarla gözler önüne seriyor. ABD ve AB nezdinde resmen “terör örgütü” sayılmasına rağmen Beyaz Saray yönetimi, “PYD bizim ortağımız” diye savunmaya devam ediyor. Ancak aynı Amerikan yönetimi, kendi yayınladığı son “insan hakları ihlali” raporunda PKK/PYD terör örgütünün çocukları silah altına aldığına vurgu yapıyor. Söz konusu raporu 2014 yılından beri yayınlayan ABD yönetimi 2017 yılı değerlendirmesine yönelik raporda da “PKK/PYD insan ticareti yapıyor, 15 yaş altındaki çocukları silah altına alıyor” deniliyor.



AMERİKA’YA YALVARIYORLAR

Bu arada, Türk ordusu karşısında kaçacak delik arayan PKK/PYD terör örgütünün sözde yöneticileri kendilerini bu savaşta yalnız bırakan ABD’ye “ateş püskürüyor”. Afrin’e yönelik harekâtla ilgili Associated Press (AP) ajansına konuşan Suriyeli Kürt siyasetçi Aldar Halil, Washington yönetiminin kendilerine verdiği sözleri tutmasını istedi. Halil “Öylece nasıl seyredebiliyorlar? Belirsiz ve kararsız tutumları bizim açımızdan endişe verici” diye konuştu. Washington’da bulunan Suriyeli Kürt temsilci Nobahar Mustafa da, Amerikan yönetimine seslenerek “ABD, Türkiye’yi durdurmalı. Durum giderek kötüleşiyor” dedi. Ancak Amerikan yönetiminden bir yetkili yine AP’ye yaptığı açıklamada, “Afrin planlarımız arasında yok. Oradakilerle ilgilenmiyoruz” ifadesini kullandı.