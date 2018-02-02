Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Afrin Operasyonu’na ilişkin, Afrin operasyonu ile başta Fransa olmak üzere Batılı ülkelerden gelen tepkileri umursamadıklarını belirtti. Son olarak Fransa’dan gelen tepkileri değerlendiren Çavuşoğlu “Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık, bilgi de verdik. Dışışleri Bakanı’yla da görüştük, Cumhurbaşkanımız zaten Macron ile görüşüyor. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; bunu genel söylüyorum. Yüzümüze karşı konuştukları zaman ‘Haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli...’ Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. İkiyüzlülük yapmasınlar. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir’i işgal eden” dedi. Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlenen Suriye Zirvesi ile ilgili olarak da konuşan Çavuşoğlu, bu zirveye Reyhanlı saldırısının ana şüphelilerinden Mihraç Ural’ın da katılması konusunda şu açıklamayı yaptı: “Zirveye katılacakların listesi bize geldi. Listede ismi yoktu, sahte kimlikle girmiş. Zirveyi sabote etme ve şov amaçlı bir girişim. Biz tabii hemen tepkimizi koyduk. Bu terörist, kırmızı bülten ile de aranan bir teröristtir. Rusya’dan kendisinin teslim edilmesini istedik. Şimdi konuyla bizzat Putin ilgileniyor. Bu konuda Rusya çalışmaları yapıp bize dönecektir.”