“Bu operasyonda ABD ile karşı karşıya kalınabilir mi?” sorusu üzerine Akdağ, ABD, Rusya ve sahadaki diğer güçlerle görüşmeler yapıldığını söyledi. ABD’nin Türkiye’nin eskiden beri müttefiki, stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Akdağ, Türkiye’yi iyi anlaması ve kafa karışıklığını sonlandırması gerektiğini vurguladı.
Akdağ: Göçe karşı hazırlıklıyız
02.02.2018 - 06:33 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriye’den yeni bir göç dalgası başlayabileceği tartışmalarına dair “Kısa vadede bunu beklemiyoruz ama bu göçün olabileceği ihtimaline binaen senaryolarımızı AFAD’da hazırladık. Gerek Fırat Kalkanı bölgesinde gerek İdlib’de gerekse hemen sınırımızın içinde belli alanlar belirledik” dedi.
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540811 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540811.aspx
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