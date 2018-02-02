Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bu operasyonda ABD ile karşı karşıya kalınabilir mi?” sorusu üzerine Akdağ, ABD, Rusya ve sahadaki diğer güçlerle görüşmeler yapıldığını söyledi. ABD’nin Türkiye’nin eskiden beri müttefiki, stratejik ortağı olduğunu hatırlatan Akdağ, Türkiye’yi iyi anlaması ve kafa karışıklığını sonlandırması gerektiğini vurguladı.