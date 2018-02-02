Şahin, başta Taksim’e yapılacak cami olmak üzere Beyoğlu’nda devam eden projelerin inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmalarına Beyoğlu Belediyesini ziyaret ederek başlayan Şahin, buradaki görüşmenin ardından Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve yazar Hamdi Tanpınar’ın bir dönem ikamet ettiği Narmanlı Han’ı gezdi.
İstanbul Valisi: Eski eserler Türkiye’nin en büyük zenginliğidir
02.02.2018 - 07:49 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski eserlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu, bunların hem yaşatılıp geleceğe sağlam ve kullanılabilir bir şekilde taşınması hem de İstanbul ve Türkiye’yi ziyaret eden yerli ve yabancı tüm turistlerin istifadesine sunulması gerektiğini kaydetti.
Şahin, başta Taksim’e yapılacak cami olmak üzere Beyoğlu’nda devam eden projelerin inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler : vali,vasip şahin,
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