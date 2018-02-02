Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin, başta Taksim’e yapılacak cami olmak üzere Beyoğlu’nda devam eden projelerin inşaatlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarına Beyoğlu Belediyesini ziyaret ederek başlayan Şahin, buradaki görüşmenin ardından Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve yazar Hamdi Tanpınar’ın bir dönem ikamet ettiği Narmanlı Han’ı gezdi.