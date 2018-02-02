Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika askerlik uzadı mı, askerlik kaç ay, askerlik durum belgesi sorgulama ile ilgili detaylar burada. Dün geceden bu yana sosyal medyada askerlik süresinin 18 aya uzatılacağına dair iddialar yer almıştı. Sabah saatlerinde de bazı medya organlarında konuyla ilgili haberler yer almıştı. İddialara ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve hükûmet kaynaklarından yalanlama geldi. Hükûmet kaynakları iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada da "Askerlik süresinin uzatılacağına dair haberler asılsızdır" denildi.

ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK KAÇ AY?

Uzun dönem askerlik mevcut hükümlere göre 12 ay (İzinler hariç 11 ay 6 gün) olarak kabul edilmektedir. Kısa dönem askerlik ise 6 ay olarak belirlenmiştir. Askerlikte yol izni uzun ve kısa dönemli askerlik yapanlara göre değişebiliyor. Uzun dönem askerlik yapanlar her ay 2 gün izin kullanabilme hakkı bulunduğundan ötürü toplamda 24 gün izin kullanabilirken. Aynı şekilde kısa dönemli askerler için de her ay 2 gün olmak üzere toplamda 12 gün izin kullanabiliyor.

BEDELLİ ASKERLİK KİMLERE VAR?

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak; işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, Türkiye'de geçirdikleri günler hariç en az üç yıl (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde (veya yabancı gemilerde) bulunan TC vatandaşları, askerlik bedelini (38 yaş ve altı 6.000 € en fazla dört taksit; 39 yaş üzeri 6.000 € peşin) dövizle öder ve askerlik eğitimi görmeden terhis olur.

ASKERLİK SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Devlet kapısı ile alakalı tüm işlemlerin tek bir çatı altında toplanmasıyla beraber sorgulama işlemleri de büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.Askerlik durum sorgulama işlemi de e-devlet üzerinden yapılabilmekte. Herhangi bir PTT şubesinden 2 TL karşılığında alacağınız e-devlet şifresiyle "https://www.turkiye.gov.tr/askerlik-durum-belgesi-sorgulama" bağlantısından askerlik sorgulama işleminizi gerçekleştirebilir ve durum belgesi alabilirsiniz.