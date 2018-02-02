Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara merkezli 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
FETÖ şüphelisi 40 kişi için gözaltı kararı
02.02.2018 - 09:21 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesi sorulara eriştiği ve diğer FETÖ üyeleriyle paylaştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Etiketler : fetö,şüpheli,
540839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540839.aspx
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