Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine Ankara merkezli 27 ilde 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 