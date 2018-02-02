Reyhanlı'ya 3 roket atıldı: 1 şehit, 8 yaralı  
 
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu Rıfat Sınırlı isimli vatandaş şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.  
 
Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı.
 
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.


 
Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı 
 
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK  üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi. 
 
Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki  Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin  Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki  boş alana isabet etti.
 
Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre  güvenliğini alarak, inceleme başlattı.
 
Kilis'e 3'üncü roket Dereboyu Caddesinde bir eve düştü, 3  kişi yaralandı
 
Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör  hedeflerini ateş altına aldı.