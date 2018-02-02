Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyhanlı'ya 3 roket atıldı: 1 şehit, 8 yaralı



Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 3 roketin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu Rıfat Sınırlı isimli vatandaş şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.



Terör örgütü mensuplarınca atılan roketler Fidanlık Mahallesi'nde eski sanayi bölgesi ile Adabucak Mahallesi'ne ve Kırıkhan-Reyhanlı karayolu kenarına düştü. Sanayi bölgesindeki bir iş yerine düşen roket nedeniyle 1 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri olay yerlerindeki incelemelerini sürdürüyor.





Kilis'e PYD/PKK'dan roketli saldırı



Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 3 ayrı roketli saldırı düzenlendi.



Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti.



Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı.



Kilis'e 3'üncü roket Dereboyu Caddesinde bir eve düştü, 3 kişi yaralandı



Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.