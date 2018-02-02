Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün dünyada insani yardımda 2016 rakamlarına göre ikinciyiz. ABD 6,3 milyar dolar harcamış Türkiye ise 6 milyar dolar harcamış. Bu konularda karnesi çok kötü olan tarihi karanlık olan milletlerin Türkiye'ye böyle hatırlatmalarda bulunmasını hakaret sayarız reddederiz. Sonuna kadar da gideceğiz bitinceye kadar da gideceğiz. Bugün yine Kilis'e roket attılar. Neden darbecileri savunuyorsunuz da şehit edilen 251 kardeşimizin hakkını savunmuyorsunuz?''