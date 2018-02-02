Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'daki temel atma töreninde konuştu. burada Afrin'deki operasyonu ve Kilis'e terör örgütü tarafında peş peşe yapılan saldırıları değerlendiren Başbakan Yıldırım şunları söyledi;

"İçeride ve dışarıda milletimizin huzuru ülkemizin aydınlık yarınları için terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden çıkarmak için daha önce Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. 130 bin Suriyeli oraya döndü yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı zulüm göç sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK PYD YPG DEAŞ terör örgütlerini yok etmek sığınaklarını barınaklarını silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlimiz iş başında. Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz. Afrin'e niye gittik? Bugün itibariyle bu operasyonun ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bilsin istiyorum."

"ŞU ANA KADAR 82 ROKET ATILDI"

"Şu ana kadar 82 tane roket atıldı. Afrin'den Reyhanlı'ya Hatay'a Kilis'e 12 günde tam 82 tane roket attılar. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar camiler buna dahil değil."

"CANLARINA OKUYACAĞIZ"

"Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz Beklemedik, tepelerine bindik. Bunların canına okuyacağız. Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak."