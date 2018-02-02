Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları,  PYD/PKK'nın Azez'e yaptığı hastane saldırısı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin  (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

Sosyal medyada "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle kullanılan  yaralı çocuk fotoğrafının, Suriye'deki sahra hastanelerinin birinde çekildiği ve  18 Aralık 2015 tarihli bir haberde kullanıldığı tespit edildi.

"Afrin'de çocukların öldürüldüğü imasıyla" paylaşılan görselin de  Gazzeli çocuklara ait olduğu ve 4 Kasım 2010'da bir haberde kullanıldığı ortaya  çıktı.

Örgüte yakın hesaplar, PYD/PKK'nın sivillere yaptığı saldırıları da  yalanlarına alet etmekten çekinmedi. PYD/PKK'nın 19 Ocak 2018'de Afrin'den  Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesindeki 2 hastaneye yaptığı saldırı, sosyal  medyaya "TSK'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" iddiasıyla servis edildi.

TÜRK BAYRAĞINDAN AA ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFA KADAR UZANAN KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekatı'nda 14. güne gelinirken, PYD/PKK'ya yakın  hesapların ilk günden itibaren sosyal medyada, TSK'ye yönelik başlattığı kara  propagandası da devam ediyor.

Örgütün karalama kampanyasında, terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından  Salih Müslim, "Afrinli" diye Doğu Gutalı çocukları paylaşmış, Esed rejiminin  sivil katliamları Afrin'deymiş gibi gösterilmeye çalışılmış, Malezya'da düşen  akrobasi uçağı da "PYD'nin düşürdüğü Türk jeti" iddiasıyla servis edilmişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen AA'nın Burseya  Dağı'nda çektiği Türk bayraklı fotoğrafa DEAŞ'ın örgütsel flamasını montajlayan  örgüt destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da  Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Terör örgütü yandaşları, PKK'nın 2007'de Şırnak'ta şehit ettiği korucu  ve sivillerin cenaze törenine ait görseli de "Afrin'de çok sayıda Türk askeri  öldürüldü" iddiasıyla servis etmişti.

AA'nın kullanılan görsellerin asıllarını ifşa etmesiyle örgüt çıkmaza  girmiş, bir tır firmasının internet kataloğundaki görselleri bile yalanlarına  alet etmeye kalkmıştı.