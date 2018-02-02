Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerden birinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Terör örgütü mensuplarınca bugün atılan roketlerden birinin Fidanlık Mahallesi'ndeki sanayi sitesine düşmesi sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Rifat Sinirli (69) tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İşçi emeklisi olduğu öğrenilen Sinirli'nin tesadüfen olay yerinden geçtiği öğrenildi. Tedavileri süren 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.