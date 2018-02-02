Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sosyal medya hesaplarında bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapanların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarını işledikleri belirlenen 5 kişiden 2'si İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.