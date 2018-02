Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14.55 : Anadolu Ajansı, Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki terör mevzilerinin çoklu roketatar ve topçu birliklerince bombardımana tutulduğunu bildiriyor.

14.30 : Bülbül kasabasının alınmasıyla yeni hedef olan Raco bölgesini Türk savaş uçakları bombalıyor. Bombardımanda vurulan yerler arasında Raco merkezindeki terör mevzileri de var.

12:40: YPG'li teröristlerden alınan Darmık Dağı'na Türk bayrağının dikilme anı

12.20 : Başbakan Binali Yıldırım: "Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle beş vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var."

11.10 : YPG'li teröristler tarafından Reyhanlı ve Kilis'e roketler atıldı. Anadolu Ajansı, Reyhanlı'ya isabet eden üç roketin bir can kaybına ve yedi kişinin yaralanmasına yol açtığını bildiriyor. Yaralılardan birinin durumu ağır. Kilis'e atılan iki roket ise bir kişiyi yaraladı.

11.00 : Afrin'in doğusundaki Azez'de Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana alarm durumu var. Doğu cephesinin açıldığı bölgedeki ÖSO'nun polis güçleri birkaç bomba yüklü araç yakaladı.

10.30 : Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) sosyal medya hesapları, Bülbül kasabasının içinden fotoğraflar yayınladı. Çarpıcı kareler, kasabanın YPG'liler tarafından bir terör merkezi haline getirildiğini gösteriyor.

10.15 : TSK: Zeytin Dalı harekâtında öldürülen terörist sayısının 823 olduğunu açıkladı.

09.45 : YPG'li teröristlerden SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasındaki silah dökümü şöyle:

"SA-18 omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi, dört kalaşnikof piyade tüfeği, iki bixi makineli tüfek, iki RPG 7 roketatar, dört RPG 7 roketatar mühimmatı, keskin nişancı tüfeği, üç tabanca, anti tank mayını, iki el bombası, üç dürbün, iki el telsizi, 15 şarjör ile çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."

08.05 : Bülbül'ün alınmasının ardından Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Raco'ya operasyon başlattı.

07.50 : Ali Kar, Zara ve Bülbül'ün bir günde el değiştirdiği Zeytin Dalı harekâtında kuzey cephe hattı birleşti, operasyonda alınan bölgelerin büyüklüğü 115 kilometrekare oldu.

07.30 : Darmık Dağı'nın eteklerinde yer alan Bülbül kasabası, dün YPG'li teröristlerden temizlendi ve kasabanın içinden ilk görüntüler yayınlandı.

07.20 : ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, halihazırda Türkiye'nin Menbic'e doğru ilerlediğini gösteren bir sinyalin olmadığını söyledi.

07.10 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on dördüncü gününde tüm gelişmeleri an be an canlı blogla aktaracağız.