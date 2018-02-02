Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticisi olduğu belirtilen 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı yapılan açıklama ile ilişkili olarak TTB yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında çok sayıda TTB üyesi gözaltına alınmıştı.