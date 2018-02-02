Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticisi olduğu belirtilen 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı yapılan açıklama ile ilişkili olarak TTB yöneticileri hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında çok sayıda TTB üyesi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 3 TTB yöneticisi serbest bırakıldı
02.02.2018 - 16:10 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TTB yöneticisi 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
Etiketler : ttb,gözaltı,
540911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540911.aspx
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