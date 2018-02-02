Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Papa Francis'in davetlisi olarak pazar akşamı Roma'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Roma'da kırmızı alarm verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 bin 500 güvenlik gücü koruyacak. 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilanından sonra kırmızı alarm en yüksek düzeydeki güvenlik önlemi oldu.

59 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapacağı İtalya ve Vatikan ziyaretinde Papa Francis'in yanı sıra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile de görüşecek. Erdoğan'ın Vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Ziyaret öncesi İtalya'da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. CNNTürk'ün haberine göre, bir haftadır Roma Emniyet Müdürlüğü'nde ve Valilik'te zirve üzerine zirve yapan gizli servisler dahil diğer güvenlik birimleri özelikle terör örgütü PKK'nin olası eylemlerine karşı merkezde tüm protesto girişimleri ve toplantıları 'Yeşil Bölge' ilan ederek yasakladı.

Yetkililer, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan sıkı güvenlik önlemlerinin İtalya'da bir ilk olduğunu daha önce 2004'teki 'Roma Antlaşması'nda kentte 'Yeşil Bölge' ilan edildiğini hatırlatarak, kırmızı alarmın en yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

İTALYA'DA BİR İLK

Erdoğan'ın 24 saat boyunca geçeceği güzergahların EDS, MOBESE ve seyyar kameralarla izleneceği de açıklandı. Konvoy için alternatif yollar da programlandı. Romalılara 24 saat boyunca bazı ana yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Erdoğan'ın ziyareti için komşu vilayetlerden güvenlik gücü takviyesi dışında ambulans ve itfaiye araçlarınında konvoyu izleyeceği öğrenildi. İtalya'da ABD başkanlarının ziyaretlerinde bile güvenlik güçlerinin sayısı 3 bini geçmiyordu.