Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Kahraman Mehmetçik'in karşısına çıkamayan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ise hain yollarla vatandaşlarımızın canına kast ediyor. Gün içerisinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesi ve Kilis'e yönelik roketli saldırılarda iki vatandaşımızın şehit olduğu bildirildi. Saldırılarda çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Mehmetçik, hain saldırılara misliyle karşılık verirken, sınır hattındaki terör hedefleri Fırtına obüsleriyle imha edildi. TSK, operasyonun kararlıkla devam edeceğini ve bölgenin teröristlerden tamamen arındırılacağını vurguladı.