Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 14. geride kalırken Mehmetçik YPG'nin kritik noktalarını bir bir terörden temizliyor.

YPG işgali ile oldukça zor günler geçiren yöre halkı ise Mehmetçik'i karşısında görünce sevincini gizleyemiyor.

HEMEN ERZAK YARDIMINDA BULUNDULAR

Afrin'in kuzeyindeki Sorke köyünün dışında yaşayan Suriyeli bir aile, yiyeceklerinin kalmadığını belirterek, talep etti. Bunun üzerine harekete geçen askerimiz ve Türk Kızılay'ı aileye erzak yardımında bulundu.