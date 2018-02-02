Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, AA'ya yaptığı açıklamada, Katar'da Türk deniz ve hava kuvvetlerinin konuşlandırılmasının iki ülke silahlı güçlerinin kararlarına bağlı olduğunu belirtti.



Bu durumun Katar ile Türkiye arasında 2014'te imzalanan askeri iş birliği anlaşmasının içeriğinde zaten yer aldığını hatırlatan Özer, ancak bu konuda anılan anlaşmaya ilave alınmış yeni bir karar olmadığını aktardı.

Özer, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere işaret ederek, "Önceki gün düzenlediğim basın toplantısındaki sorulan bir soruya cevaben ifade ettiğim sözlerimin bir kısmı, bazı basın yayın organları tarafından yanlış şekilde aktarılmış. Türkiye'nin Doha'da deniz ve hava üssü kurmayı planladığı gibi iddialara yer verilmiş. 2014 yılındaki anlaşmadaki bölüme atıfta bulunmam sanki bu yeni bir olaymış gibi anlaşılacak şekilde aktarılmış" dedi.



Söz konusu basın toplantısının, Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği hakkında değil, Afrin'deki operasyon ve yansımalarıyla ilgili olduğuna dikkati çeken Özer, "Ancak toplantı sırasında bir soru üzerine, bu gibi işlerin kurulması, planlanması ve zamanlamasının iki devlet ve onların silahlı kuvvetleri tarafından belirlendiğini ifade ettim. Bunun da iki ülke arasında anlaşma imzalandığından bu yana mevcut olduğunu aktardım" diye konuştu.



Bazı basın yayın organlarının, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in açıklamasına dayandırdığı haberde, 2014'te iki ülkenin yaptığı anlaşmaya göre Türkiye'nin Katar'a deniz ve hava kuvvetleri konuşlandıracağı iddia edilmişti.



Katar ve Türkiye arasında 19 Ekim 2014'te askeri eğitim, savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar topraklarında konuşlanması alanlarında askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı.