Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giriş yaptı. Buradan Afrin’e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.
Sınıra tank sevkiyatı sürüyor!
02.02.2018 - 21:10 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında operasyonlar devam ederken, Suriye sınırının kritik noktalarına tank ve obüs sevkiyatı yapıldı.
Etiketler : afrin,zeytin dalı harekâtı,sınır,
540947 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540947.aspx
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