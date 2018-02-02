Edinilen bilgiye göre, YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Akçalale Gümrük Kapısı ile Hürriyet Mahallesindeki nöbet kulübesine yapılan taciz ateşine sınır birlikleri anında karşılık verdi. Kısa süreli yaşanan çatışmada 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği öğrenildi.
Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hâle getirildi
02.02.2018 - 23:21 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Telabyad kentindeki YPG'li teröristler tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık veren güvenlik güçleri, 3 teröristi etkisiz hâle getirdi.
Etiketler : suriye,akçakale,telabyad,
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