Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar, İstanbul'daki hava trafiğini de etkiledi. Atatürk Havalimanına iniş yapacak bazı tarifeli uçaklar, şiddetli rüzgar nedeniyle bir süre havada tur attı. Bazı uçaklar ise havalimanına iniş yapamayarak, pisti pas geçti. Hava trafiğindeki aksama nedeniyle seferlerde yaklaşık 1 saati bulan gecikmeler meydana geldi. Havalimanında iniş ve kalkış yapacak uçaklar arasındaki mesafe de önlem için artırıldı. İniş için bekleyen uçaklar, Atatürk Havalimanındaki hava trafiğinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.