Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın, ataması yapılacak olan 20 bin öğretmene 5 bin ilave daha yapılacağını açıklaması atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindirirken; sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusu da merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün AK Parti milletvekilleri ile Genel Merkez’de yaptığı toplantıda sözleşmeli öğretmenler ve mağduriyetleri konusu masaya geldi. Toplantıda bir milletvekili sözleşmeli öğretmenlerin maaşlarını gündeme getirerek, “Bin 300 lira civarında maaş alıyorlar. Üstelik sadece 15 günlük sigortalı görünüyorlar” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayret ettim. Gerçekten böyle mi ya” diyerek Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a sordu. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kur’ân kursu öğreticilerinin de aynı durumda olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu konu önemli, mutlaka düzeltin” dedi. Diğer taraftan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması konusu da masadaydı. Önceki günkü toplantıda milletvekillerine Millî Eğitim Bakanlığının 5 yıl çalışan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasına ilişkin bir çalışma yaptığı bilgisi de verildi.