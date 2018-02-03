Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Darmık Dağı terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarıldı. Dağın zirvesine komandolarımız Türk bayrağı astı. Afrin’in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı’ndan harekâtın başladığı 20 Ocak’tan bu yana teröristler Kilis’e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi. Harekâta katılan 57. Komando Taburu’ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin “Türk milletine armağandır” diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.



823 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirme yaptı. Buna göre harekâtın 14. gününde etkisiz hâle getirilen teröristlerin sayısı 823’e ulaştı. Ayrıca Kuzey Irak’ın Hakurk, Avaşin, Baysan bölgelerine düzenlenen hava harekâtı ile teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef de imha edildi.



SAVUNMA FÜZESİ ELE GEÇTİ

TSK, terör örgütünden ele geçirilen silahları basınla paylaştı. 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmat arasında 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 1 adet anti tank mayını da bulunuyor.



SINIRA SEVKİYAT

Bu arada Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çoklu roketatar ve topçu birliklerince ateş altına alınırken sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da devam ediyor.

Diğer yandan Suriye’nin Telabyad kentindeki YPG’li teröristler tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık veren güvenlik güçleri, 3 teröristi etkisiz hale getirdi.