Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kürt gençleri adına "Edi Bese Hareketi"nce hazırlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: Devletimiz ve ordumuz, dün Cerablus ve Azez'de nasıl ki terör örgütlerini bölgeden temizleyip, bölge insanına huzurlu bir yaşam alanı oluşturduysa aynı şekilde Afrin ve diğer bölgeler için de aynı sonucu gerçekleştirecektir. Bir elin parmakları gibi farklı olsak da teröre, zulme ve emperyalizme karşı kenetlenip, bir yumruk olabildik ve terörün boyun eğdirdiklerinden olmadık, olmayacağız. Terörün ve teröristin insanlığa karşı işlediği her suçta millet olarak karşısında durmaya devam edeceğiz. Özellikle sosyal medya üzerinden bu harekâtı, Kürt halkına yönelik bir operasyonmuş gibi göstermek için yalan, yanlış ve alçakça algı operasyonları yapılmaktadır. Kürt kardeşlerimiz bu algı operasyonlarına aldanmamalı ve birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu hedef alacak oyunlara gelmemeli.”