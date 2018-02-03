Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katliamının yaşandığı günü hatırlamak istemediğini anlatan Kuvvet, “O günler geçsin, bir daha gelmesin” yorumunda bulundu. Döne Kuvvet, 3 ayda bir Reyhanlı katliamı davasına katıldıklarını hatırlatarak, “Mihraç Ural'ın Suriye zirvesine katılması hiç normal değil. Bu kadar insanımızı öldürdü, normal mi? Sürekli davalara katılıyoruz. Bize 'öldü' diyorlar. Demek ki ölmemiş, yaşıyor. Biz kendisini ölü biliyoruz. Kendisini asmak istiyoruz, idam istiyoruz. Allah hükümetimize zarar vermesin. Kanımızın son damlasına kadar hükûmetimizin arkasındayız. Bize ne düşerse başımızın üstünde yeri var” diye konuştu.

Döne Kuvvet, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini söyleyen Döne Kuvvet, Afrin'den atılan roketlerle her gün Reyhanlı patlaması anılarını hatırladıklarını belirterek, “Devletimiz, hükümetimiz güçlü. Bugünleri de aşarız” dedi.